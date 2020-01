Lucie a Vlasta k sobě budou mít během narozeninové oslavy blízko. Super.cz

První rodinu přihlásila do pořadu maminka Lucie (42), která má hlavní slovo. Spolu s manželem Vlastou (46) vychovávají dvě děti Lucku (16) a Ríšu (6). Lucie si stěžuje, že její partner v rodině příliš nefunguje a ráda by to změnila.

Podobně je na tom i maminka Markéta (37) z Orlové. Ta by si přála, aby byl její manžel Vlasta (57) více aktivní a méně podrážděný.

Vlasta ale v průběhu deseti dnů předvede, že to s jeho podrážděností není až tak horké. Jakmile začne žít s prozatímní manželkou Lucií, obrátí o 180 stupňů. Během narozeninového večírku se neakční Vlasta začne tak skvěle bavit, že si se svou náhradní manželkou zatancuje. Situace se ovšem trochu zvrtne a kromě tanečků tělo na tělo dojde i na polibky. Tento přešlap pak bude mít dohru ještě v závěrečném rozhovoru mezi osmi očima.

Podívejte se na sblížení Vlasty a náhradní maminky Lucie ve videu. ■