Evita Twardzik Urbaníková bude mít v kinech další film s parádními chlapy v hlavních rolích. Super.cz

Všechno nebo nic byla milá romantická komedie, nový snímek, který vstoupí do českých kin 23. ledna, už jsme viděli, ale nechceme nic prozrazovat. Proto jsme se autorky zeptali, jak by aspoň charakterizovala jeho žánr.

"Je to kombinace několika žánrů, takže se to dá těžko pojmenovat. Říkám, že je to film ze života, kdy ne vždy, když je dobře, je to navždy a naopak. Jsme na takové houpačce a důležité je, abychom nahoře byli co nejdéle," řekla nám Evita.

V hlavních ženských rolích uvidíme Elišku Balzerovou (70), Tatianu Dykovou (41) a Petru Hřebíčkovou (40). Pro představitele mužských rolí sáhly Evita s Martou tentokrát na Balkán. "Jsou to dva Srbové a jeden Chorvat. Hledat nejen atraktivní, ale i dobré zahraniční herce je takové naše know-how. Teď už pro další film castujeme v Rumunsku. Byli jsme překvapení, jak talentovaní herci a herečky tam jsou," vyprávěla.

Nemáme tedy podle ní u nás doma dost takových herců? "Takhle to vůbec není, není to nic osobního. Jen zkoušíme jít za hranice. Jde o chemii, o to, jak se kdo pro roli hodí. Příště třeba budeme mít víc Slováků. Ale nepočítáme, kdo je z jaké země, kolik by mělo být procent herců z jedné nebo druhé země. To by bylo vykalkulované," míní spisovatelka. ■