Josef Kemr Profimedia.cz

Je tomu právě 25 let, co nás opustil jeden z nejoblíbenějších českých herců – Josef Kemr podlehl 15. ledna 1995 rakovině žaludku. Během kariéry si u publika získal mimořádné sympatie, ale minulý režim ho dvakrát nemusel, mimo jiné i proto, že to byl silně věřící člověk. A tak mu soudruzi házeli klacky pod nohy.