Jen jeho jediného si režisérka Mirjam Landa vybrala, aby ztvárňoval titulní roli v muzikálu jejího manžela Daniela Landy (51) Krysař. Charizmatický zpěvák Přemysl Pálek si kultovní muzikál zahrál do slavnostní 150. reprízy až na tři výjimky pokaždé, určité jištění totiž má.

"Třikrát za mě zaskočil kolega, který mě jistí. Jednou jsem byl opravdu hodně nastydlý a dvakrát zpíval na koncertě Dana Landy, takže jsem byl omluvený z dvojáku," smál se Přemek. "Je to náročné představení, co se týče koncentrace energie. Je to drama a musíte postavu udržet v té lince. Jsem z toho vyčerpaný úplně jinak než z komedií, kdy jsem nabitej, a tady spíš vybitej. Ale naplněnej váhou toho díla," svěřil.

O to náročnější jsou takové víkendy doma, kde ho čeká manželka a dvě malé dcery. "Když to vyjde a hrajeme pátek a v sobotu a v neděli dvojáky, tak jdu po posledním představení do sauny. Úplně se vypotím a domů přijdu v pohodě. Jinak mlčím a funguju v módu najíst se a spát. A děti už v tu dobu naštěstí spí. Dopoledne nějak zvládám a snažím se být skvělým tatínkem," vysvětlil s tím, že ani v nejhorší náladě nemá chuť svým holkám zahrát na Krysařovu flétnu, aby je umlčel. ■