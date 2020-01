Elis Ochmanová na jevišti umírala už v několika muzikálech.

Elis se ale pohybuje i na jiných divadelních scénách, naposledy jsme ji viděli na jubilejním 150. uvedení Krysaře Daniela Landy (51), kde hraje sestru hlavní hrdinky Agnes, Rózi, která na jevišti při dojemné scéně umírá.

"Já už umírala na jevišti několikrát, takže zkušenosti mám bohaté. Jako jepice ve Ferdovi Mravencovi, také když jsem se stala upírkou v Plesu upírů také v GoJa Music Hall, tak jsem tam ležela mrtvá pod plachtou. Ale tady je to asi nejemotivnější a užívám si to, snažím se ze sebe dostat co nejvíc emocí. I to umírání k životu patří," míní Elis. ■