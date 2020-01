Ukáže divákům zase holý zadek? Vtipálek Martin Zounar si po svlékací komedii zahraje v další pikantní řachandě

Martin Zounar a Martin Kraus ve hře Dva nahatý chlapi Foto: Jaroslav Hauer

„Já se nestydím, tady ta nahota je funkční. Kdyby diváci tušili, že máme pod tím prostěradlem slipy, tak by to nebylo to pravé. A tato komedie není o nahotě. Je o skrytých touhách lidí, že se ráno probudí a zjistí, že se v jejich životě něco změnilo. Tak to je, to přináší život,“ nechal se tehdy slyšet Zounar.

Svlečeného herce už viděly tisíce diváků, kteří se už mohou těšit na další divadelní kus, kde si Zounar zahraje. Ještě spolu s hercem Zbyškem Pantůčkem a dalšími kolegy zkouší pod režijním vedením Antonína Procházky další „řachandu“ od stejného autora - Sébastiena Thiéryho.

„Jmenuje se to Osm eur na hodinu a je to taky komedie. Premiéra bude v březnu a moc se na to těšíme. Už zkoušíme a je to bezva,“ řekl Martin Zounar, který je jinak divákům znám spíše jako seriálový herec.

Ani v nové hře nebude nouze o pikantnosti. Jedna z hlavních postav - uklízečka Rosa je ve skutečnosti muž – transvestita. Humorný děj se točí kolem bohatého manželského páru, který si tuto neotřelou paní na úklid najme. A netuší, že se jí každý den přihodí nějaký malér... ■