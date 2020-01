Ani na prahu padesátky se výstřihům nevyhýbá: Mariah Carey je zase ukázala

Mariah Carey Profimedia.cz

Zpěvačka, která je obdařena pětioktávovým hlasem, vždy milovala obepnuté minišaty s hlubokými výstřihy. Má v nich totiž co ukázat. Na premiéře nového filmu A Fall from Grace zářila v černobílém modelu, který krásně vyzdvihl její přednosti.

Zpěvačka stále těží ze své minulosti, a tak před loňskými Vánoci po 25 letech znovu vytáhla úspěšný hit All I Want for Christmas Is You. I když má první videoklip z roku 1994 321 miliónů zhlédnutí, nový není za tři týdny o moc pozadu, když už má na kontě krásných 33 miliónů zhlédnutí.

Investice do čtvrt století starého hitu se Mariah ohromně vyplatila.