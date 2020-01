Dan Dobiáš se zranil. Michaela Feuereislová

"Letošní lyžařská sezóna pro mě skončila kvůli šikovnému snowboardistovi, který mi včera zařídil 50 metrů let vzduchem, když si nevšiml, že před ním jedu. Vlastně jsem měl štěstí, odnesla to jen obě kolena, vazy, třísla a meniskus," prozradil Dobiáš, kapelník revivalové skupiny Abba Stars.

"V první chvíli jsem myslel, že to mám za sebou. Budu se šest týdnů asi trochu nudit, tak kdo by chtěl zajít na návštěvu a panáka, jste vítáni. A vzkaz: Vy, co to neumíte, prosím, nelezte na profi sjezdovky a naučte se to někde, kde nikoho neohrožujete!" dodal Dobiáš. ■