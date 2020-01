Šest týdnů po porodu má dole 20 kilo! Krásná tanečnice Vaška Noida Bárty je zpět ve formě

Eliška Grabcová Foto: archiv E. Grabcové

Zadarmo to ale nemá. Přiznává, že už se snaží trávit hodně času v posilovně. "Ještě pár kilo a ty rozšířené boky by se mohly vrátit zpátky a třeba se zas vejdu do starých džínů. A když ne, ono se to taky nezblázní. Mám velkou zásobu legín, stejně jsou nejpohodlnější," usmívá se a přidává rady pro nastávající maminky.

"Pokud to čte nějaká těhulka, kašlete na tabulky a užívejte si to přibírání. Ono to pak půjde dolů. A nebojte se posilovny, i když zatím můžu jenom pár strojů, které nezatěžují břicho. To prostředí a pocit, že jsem dneska pro sebe něco udělala, je k nezaplacení," dodala. ■