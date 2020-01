Tohle je tělo jedné z nejžádanějších modelek: Dcera Cindy Crawford ukázala figuru v bikinách

Kaia Gerber se pyšní dokonalou figurou. Profimedia.cz

Kosti už modelce ale nikde netrčí a nabídky od předních návrhářů a módních značek se jí jenom hrnou. V Miami mimo jiné fotila i pro značku Louis Vuitton. Její slavná matka na ni může být právem hrdá.

Už v minulosti se ostatně Crawford nechala slyšet, že do volby kariéry dceři neměla co mluvit. „Neměla jsem žádný problém s tím, že si zvolila právě modeling. Povzbudila jsem ji a řekla jí, ať si to užije a kdyby něco potřebovala, jsem tu pro ni,“ uvedla pro E! News.

Kaia momentálně randí se známým hollywoodským proutníkem, komikem Petem Davidsonem. Ten před Vánoci naznačil, že se přes svátky odebere do léčebného zařízení, ale těžko říct, jestli se jednalo o vtip, nebo smutnou realitu. V Miami ho ovšem po boku jeho milé vidět nebylo. ■