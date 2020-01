Eva Burešová si jízdu na koni moc neužívá. Foto: archiv FTV Prima

Tou největší zatím byla pro Evu jízda na koni, protože neměla s těmito krasavci žádnou zkušenost. Burešová přiznala, že se dokonce koní bála.

„Každý herec musí umět na koni, tak teď přišla moje chvíle. Bylo to mé poprvé, tak jsem se ze začátku bála a měla respekt, ale zvykám si a pomalu strach odbourávám,“ přiznává herečka, která se na place setkala se svým spoluhercem těsně před první klapkou.

Marek Lambora a Eva Burešová - Píseň kovbojská

archiv FTV Prima

„Jako Týna mám svého koně, se kterým jsem jedno tělo, jedna duše, ale pravda je, že jsem se s tím koněm seznámila asi dvacet minut před tím, než jsme začali točit. Ze začátku jsem ho jen vodila, a to bylo v pořádku. Potíž nastala ve chvíli, kdy jsem na něj nasedla, zbytek stáda odvedli a on chtěl jít za ostatními. Nemohl, začal házet hlavou, a nakonec se i se mnou postavil na zadní,” vyprávěla o horkých chvilkách.

Herečka to všechno ustála a po krátké pauze opět natáčela. Jízdu na koni sice trénuje, ale i tak se stále bojí.

„Je to na pytel, takže jsem otevřená to odbourat a musím říct, že se mi to daří. Ale samozřejmě k nim mám respekt, jako ke všemu, co je velké a má vlastní hlavu,” usmívá se herečka, která přiznává, že po prvním díle jí do zpráv a na sociální sítě přišlo neuvěřitelné množství krásných a pochvalných zpráv.

„Třeba mi napsala jedna slečna, že se dívali i s přítelem a ten to ani nechtěl přepnout na jiný program,” usmívala se Eva, která tak obstála nejen při jízdách na koni. ■