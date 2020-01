Joaquin Phoenix Profimedia.cz

„Musím poděkovat svojí mamince. Mami, vždycky jsi byla mojí největší inspirací. I když mě sebelítost svedla na scestí, nevzdala jsi to se mnou... Vážím si tvojí podpory,“ uvedl poté, co si na cenách kritiků převzal sošku pro nejlepšího herce hlavní role.

A stejně jako na Zlatých glóbech se v proslovu dotkl ekologie. „Masný a mléčný průmysl je třetí největší příčinou klimatických změn. Je tu něco, co můžete udělat už teď i zítra, a to rozhodnout se, co konzumujete,“ vyzval přítomné herec.

Na nedělních SAG Awards pak kromě poděkování vzdal hold zesnulému kolegovi Heathu Ledgerovi, který Jokera ztvárnil ve filmu Temný rytíř. Ten byl do kin uveden v roce 2008, půl roku po Ledgerově tragické smrti. Za roli získal mnoho cen včetně Oscara in memoriam. ■