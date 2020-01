Strach z cestování rozhodně nemá: Bibi z Ordinace už vyrazila s dvouměsíčním miminkem do zahraničí

Marika je s miminkem u moře. Foto: instagram M.Šoposké

S ním nyní herečka vyrazila do tepla. Marika zabalila kufry a spolu s rodinou včetně dvouměsíčního syna si užívá krásného počasí na Kanárských ostrovech. Poté, co herečka sdílela fotku s miminkem na dovolené, začali ji fanoušci zásobovat dotazy, zda se s tak malým dítětem nebála cestovat.

„Psali jste mi hodně zpráv, jestli jsem se nebála cestovat s takhle malým miminkem. Nebála.

Do Asie bych s ním asi neletěla, vybírali jsme destinaci hlavně tak, aby tam popřípadě byla dobrá zdravotní péče/nemocnice. Ale zvažte to, náš Vinc je celkem nekomplikovaný miminko a moc věcí mu nevadí. Ale každý dítě na to taky není,“ svěřila se Marika s tím, že přeci jenom cesta letadlem nebyla nejpříjemnější.

„Každý rodič na to taky asi není. Po těch pěti hodinách v letadle, co jsem ho měla na klíně, mi už málem upadla záda. Ale stálo to za to,“ dodala herečka, která si užívá nejen výlety, ale také relax na pláži. ■