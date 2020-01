Mají se čeho bát? Berenika Kohoutová se vypsala z rozchodů. Však oni se v tom poznají, říká o svých ex

Berenika Kohoutová: Cože Video: Universal Music

„V některých hláškách se poznají moji bývalí partneři. Prozrazovat konkrétně nebudu, však oni se v tom ti, co se jich to týká, poznají. To je totiž ten nejlepší pocit zadostiučinění!“ říká Berenika, kterou v písni doplňují producent a zpěvák Jiří Burian, Givinar Kříž a Jordan Haj, kteří namluvili rozchodové hlášky, vypůjčené z projektu Terapie sdílením.

„Jelikož si myslím, že sharing is caring, jsem ráda, že to můžu rozšířit do éteru a třeba tak někomu v těžké chvíli pomoct přestat plakat a začít se smát, protože v určitých chvílích jsme na tom všichni stejně...blbě!“ říká dnes už s úsměvem zpěvačka a autorka textu.

V nejbližší době Bereniku čekají především mateřské povinnosti, ale na léto už má velké plány a i se svou kapelou se chystá plně se zapojit do festivalové sezóny. Mj. ji čeká vystoupení na pražském Metronomu. ■