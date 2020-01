Moje žena potřebuje práci: Tohle je moment, kdy princ Harry domluvil své choti job u velkých nahrávacích studií

Harry domluvil své ženě práci během premiéry Lvího krále. Profimedia.cz

Poté, co vyšlo najevo, že chtějí být Harry s Meghan finančně nezávislí , se ukázalo, že vévodkyně podepsala smlouvu se společností Disney, které propůjčila hlas, jak informoval The Times.

Ale nemylte se, společnost jí nevyplatí milióny, nýbrž se výměnou zavázala k příspěvku organizaci Elephants Without Borders, která chrání divoká zvířata před pytláky. Tyto podmínky si vyžádala sama Meghan (38).

Navíc to vypadá, že pracovní příležitost pro manželku dohodl Harry (35) nejspíš už v létě loňského roku na londýnské premiéře Lvího krále. Královský pár se tam tehdy potkal mimo jiné i s Beyoncé a Jayem-Z. Kamery i fotografové zachytili moment, jak se Harry domlouvá s Bobem Igerem, generálním ředitelem společnosti. Video zveřejnila četná britská média.

En juin dernier à la première du Roi lion à #Londres, le #PrinceHarry demandait déjà à Bob Iger, le patron de #Disney s'il pouvait faire travailler #MeghanMarklehttps://t.co/Eaq012LeBD — Inspecteur71 (@Inspecteur91) 12. ledna 2020

„Věděl jste, že moje žena také dabuje?“ lze slyšet Harryho, na což mu magnát odpověděl viditelně překvapen: „Opravdu, to jsem nevěděl.“ Harry pak doplnil, že by jeho žena měla zájem o spolupráci, což Igera viditelně nadchlo. „To bychom rádi zkusili. Skvělý nápad,“ pochvaloval si.

Během slavnostní premiéry se také konala charitativní sbírka na podporu projektů v Africe. Meghan se chopila práce prý ještě předtím, než s princem odjeli do Kanady na vánoční prázdniny.

Přátelé vévodkyně tvrdí, že by se ráda vrhla i do režírování a chce se nadále pohybovat ve filmovém průmyslu. Do hraní se však zatím prý ještě pouštět nechce. ■