Varovala ji před vstupem do královské rodiny: Bývalá agentka Meghan popsala okamžik, který je navždy rozdělil

Další z důvěrnic vévodkyně Meghan promluvila. Profimedia.cz

Gina Nelthorpe-Cowne byla svého času agentkou, marketingovou poradkyní, ale také důvěrnicí vévodkyně Meghan (38). Seznámily se v době, když Markle působila jako herečka v seriálu Kravaťáci, a jejich přátelství vydrželo až do sňatku s princem Harrym (35).

Když jejich vztah začal být vážný a visela ve vzduchu žádost o ruku, přítelkyně právem vyjádřila obavy, jestli si Meghan uvědomuje, do čeho jde. A přestože si byly blízké, o její rady už v té době Meghan nestála.

„Ušetři mě, nech si rady pro sebe,“ reagovala prý, když se jí Gina snažila vysvětlit, že vstup do královské rodiny není jen tak. „Bylo to poprvé, co jsem se v její společnosti cítila nepříjemně,“ napsala pro britský Daily Mail.

A to byl také začátek konce jejich přátelství i spolupráce, ačkoliv to tehdy Gina ještě nevěděla. Meghan se podle ní nemohla dočkat, až se z ní stane "princezna". „Těšila se na všechna ta pozlátka a slávu, ale myslím, že nikdy nepochopila královskou historii, tradice, způsob jejich vystupování.“

I proto Nelthorpe-Cowne nepřekvapilo, že se s Harrym odhodlali ke kontroverznímu kroku upustit od svých rolí v královské rodině. „Nemyslím si, že by ho dokázala odtáhnout od rodiny, kdyby to vůbec nechtěl, ale určitě sehrála velkou roli.“

Gina také souhlasí s názorem, že Meghan nebude mít problém se uživit. Už když začala randit s Harrym, projevila o spolupráci s ní zájem řada velkých značek, které tehdy Gina jako její agentka musela odmítat. „Její image je pro reklamu jako stvořená,“ řekla na závěr o bývalé kamarádce a doplnila, že si není už tolik jistá, jak ze své nové image bude nadšený princ Harry. ■