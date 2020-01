Vzkaz od exmanžela nenechala bez odezvy: Právnička Erbové reagovala na slova Tomáše Řepky

Tomáš Řepka s Vlaďkou Erbovou nemůžou najít společnou řeč. Michaela Feuereislová

„Chtěl bych vzkázat Vladimíře Erbové – já nemám do dnešního dne upravený styk, takže si kluka můžu vyzvednout kdykoliv a s kýmkoliv! Nepřijímám nějaký její podmínky, kdy a s kým bych měl, nebo neměl přijet. To pro mě není akceptovatelné a takhle to prostě nebude! Já nemám styk upraven, takže kluka můžu vidět kdykoliv,“ nechal se Tomáš slyšet během svého rozhovoru v pořadu Top Star.

S tímto stanoviskem Vlaďka Erbová nesouhlasí a prostřednictvím svého právního zastoupení se rozhodla věc uvézt na pravou míru. „V právním zastoupení paní Řepkové Bahenské sděluji, že nezletilý syn je svěřen do výlučné péče mé klientky,“ sdělila deníku Blesk JUDr. Karolina Besser.

„Otec upravený styk s dítětem v současné chvíli dle pravomocného rozhodnutí soudu nemá, s matkou není schopen se na úpravě styku dohodnout. Není tedy pravdou, že si může syna kdykoliv vyzvednout,“ uvedla dále advokátka modelky.

„V minulosti svého soudem přiznaného práva na styk se synem navíc ani nevyužíval,“ vypíchla na závěr ohledně Řepky, který byl za zanedbání povinné výživy odsouzen ke 180 hodinám obecně prospěšných prací a měl povinnost uhradit dlužné výživné.

Řepkovi, který byl v pondělí po 224 dnech podmínečně propuštěn z plzeňské věznice Bory, se nelíbí, že jeho syn mění místa bydliště. Vyjádřil nesouhlas také s tím, že Erbová podle něj často mění partnery. Poukázal na to, že on poslední tři roky funguje ve stálém vztahu. Po rozchodu s Řepkou však měla Erbová pouze jednoho partnera, hokejistu Michala Gulašiho, s nímž se rozešla v loňském roce. ■