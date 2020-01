Na legendární hity už si nezatančí: Zemřela hvězda Pomády!

Herci z Pomády oplakávají kolegu. Profimedia.cz

Za přirozených okolností zemřel ve věku 87 let herec Edd Byrnes. Oznámil to jeho syn Logan prostřednictvím Twitteru. „S obrovským zármutkem vám oznamuji, že můj otec Eddy zemřel. Byl to úžasný muž a jeden z nejlepších přátel.“ Herec zemřel ve středu ve svém domě v Santa Monice.