Když jde do tuhého, vždycky zdrhne: Přátelé vévodkyně Meghan promluvili

Známí vévodkyně Meghan se rozpovídali. Profimedia.cz

A ačkoliv se Harry dušoval, že rozhodnutí bylo společné a závisí na něm jeho mentální zdraví, její blízcí jsou přesvědčeni, že za „útěkem“ do Kanady stála hlavně Meghan, jak Jones popsal pro britský Daily Mail.

„Myslel jsem si, že to přijde, byla to jen otázka času,“ nechal se slyšet jeden z jejích důvěrníků. S Meghan to vždycky bylo tak, že buď bylo po jejím, nebo nic. Vždycky bude mít ve vztahu hlavní slovo, nehledě na Harryho titul. Chce být v centru pozornosti, ale za jejích podmínek,“ popsal její povahu.

„Nyní si podmínky může diktovat sama, což je pro ni perfektní. Meghan ráda prchá, když jde do tuhého, a pak pozoruje z povzdálí, co provedla. Jsem přesvědčený, že se chtěla dostat zpět do svých kruhů. Ke svému tvůrčímu týmu, který za vším stojí.“

Doplnil, že se mohla přesunout rychle, neboť manévr plánovali měsíce dopředu. Meghan už je prý se synem Archiem zpátky v Kanadě. „Je to kampaň. Není to jen úprk, ale dokonale propracovaná strategie.“

„Myslím, že si neuvědomila, kolik hejtů na sebe seslala, ale myslím, že ji to v tuhle chvíli ani nezajímá,“ sdělili reportérovi další přátelé. „Co je jedna země, když jí u nohou leží celý svět? Do Británie už podle mě nevkročí, pokud to pro ni nebude výhodné.“

„Její královská pohádka jí nevyšla, jak si představovala. Myslela si, že bude svou vlastní paní, ale královská pravidla ji velmi svazovala,“ sdělil další z přátel. „Odstřihli ji od sociálních sítích, kde by mohla komunikovat, jak sama chce. Myslím, že dala Harrymu na výběr, ať si zvolí stranu. Nikdy jí nešlo o modernizování královské rodiny.“

Rozhodnutí Meghan a Harryho stáhnout se do ústraní a osamostatnit se otřáslo Británií. Harry údajně řeší s rodinou a královnou, jak zmírnit krizi, kterou jejich oznámení vyvolalo. Královský pár si po celou dobu vztahu dělal věci tak trochu po svém a často šel proti protokolu. I tak je ale jejich rozhodnutí pro většinu Britů těžko stravitelné. ■