Její stav se zhoršil a musela na infuze. Michaela Feuereislová

Čtvrt roku po operaci ledvin musela umělkyně znovu do nemocnice, kde ji nasadili léčbu infuzemi. „Teď byla Eva zřejmě po lécích na ledviny dehydrovaná,“ popsal deníku Blesk její zdravotní stav manžel Jan Kolomazník (67).

Do čtvrtka byla Pilarová hospitalizovaná na oddělení nefrologie ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Paradoxně ležela nedaleko od zařízení, kde se léčil s rakovinou mízních uzlin a následně s leukemií její milovaný kolega Karel Gott.

Právě šest dní poté, co promluvila na jeho pohřbu, musela podstoupit operaci ledvin. „Měla jsem problém - jak mě na přelomu osmdesátých a devadesátých let ozařovali, tak se tam něco zvrhlo a postupem času se to zhoršilo,“ vysvětlila deníku zpěvačka, která zatím zrušila svoje plánované koncerty a soustředí se na to, aby byla brzy fit. ■