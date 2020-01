Libor Bouček končí na Evropě 2: Takhle dojemně zavzpomínal na 15 let v rádiu

Libor Bouček se dojemně rozloučil s Evropou 2. Foto: archiv FTV Prima

„Byla to jízda. 15 let. Absolutně svobodná a bezstarostná práce, na jejímž konci byli ti nejlepší posluchači. Byl to nespočet silnejch okamžiků, smíchu, trochy slz, pořádnej objem emocí,“ zhodnotil a hold vzdal i svým kolegům.

„Zažil jsem start Facebooku i Instagramu. Taky svatbu Patrika Hezuckého. Narození dvou synů Leoše Mareše, tři pardubické tituly pro Pavla Cejnara, začal nekonečnou debatu s Lucií Černou, která bude pokračovat do smrti, a vítal v éteru v premiéře Zorku Hejdovou a obdivoval jeji pevné pouto s Katkou Říhovou. Nesmím zapomenout na řadu intimních, osobních a potřebných rad od Ondry Novotného.“

A nezapomněl ani na své věrné posluchače. „A proč to píšu!? Protože vám, co jste mě za těch 15 let aspoň jednou poslouchali, chci ze srdce poděkovat. Takže DĚKUJU - a těším se, že se najdeme! Na začátku jsem byl čtyřiadvacetiletý ucho a odcházím jako devětatřicetiletej mladíček,“ uzavřel.

Bouček na Evropě 2 moderoval například pořad Afterparty a střídal se ve vysílání s Marešem a Hezuckým. Fanouškům sice zatím neprozradil, jaké má plány do budoucna, ale oblíbený moderátor se jistě neztratí. ■