Není na čase pořídit si druhé dítě? Mašlíková si na to připadá příliš stará

Hana Mašlíková promluvila o dalším dítěti. Super.cz

„Pro někoho žiju možná nudný život, ale já jsem hlavně mámou. To je to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat,“ nechala se slyšet moderátorka, která před dvěma lety porodila manželovi Andrému Reindersovi syna Andrease. Bývalá modelka moderuje firemní akce, hraje v Divadle Pavla Kožíška a pracuje jako reportérka pro Top Star. „Nemám už ty ostré lokty a nikam už se do ničeho příliš neženu. Teď chci být hlavně máma a uvědomuji si, že mě potřebuje víc, než když byl miminko,“ odpověděla nám Hanka na otázku, jestli ji nečeká nějaká větší příležitost v televizi.

Během našeho posledního setkání na zahájení výstavy kosmonautiky Cosmos Discovery jsme se jí ptali, jestli neplánují Reindersovi ještě dalšího potomka. „S manželem jsem se o tom doma bavili a říkal mi, že by mu to nevadilo. Stále hlásám teorii, že jedno dítě je jako žádné dítě. Zároveň si připadám ve svých sedmatřiceti letech na další dítě stará. Tím nechci říct, že to musí platit pro všechny, ale já si tak připadám,“ říká Hanka. „Není to plánované. Kdyby se to stalo, tak to s radostí přivítáme, protože jsme zajištění, máme kde bydlet,“ říká Hana Mašlíková. ■