Představa konce roku na pláži hvězdu Televizních novin vůbec neláká. Bez čeho by se Borhyová neobešla?

„Je pravda, že miluji slunce a moře, ale miluji i hory, zimu a sníh. Co se týká období Vánoc a konce roku, tak to trávím někde na horách,“ nechala se slyšet Borhyová a dále dodala: „Milujeme vánoční atmosféru, milujeme trhy, atmosféru, stromečky. Rádi nasáváme kouzlo vánoční Prahy. Pokud vyjde čas, tak si užíváme radovánky na sněhu, což se letos podařilo.“

Borhyová je v otázce Vánoc konzervativní. „Ani v minulosti jsem nikdy nebyla bez dětí o Vánocích v teple. Já si to nedovedu představit. Mám to spojené s rodinou. Každou neděli si zapalujeme svíčku na adventním věnci, pouštíme si koledy, chodíme na rozsvěcení stromečku. Užíváme si krásnou atmosféru, která je jen jednou za rok.

Po teplém počasí se jí ale přece jen stýská. Na pláži ji sluneční paprsky ohřejí ale prý nejdřív za čtvrt roku. „Doufám, že brzy vyrazím. V nejbližší době se mi to nepodaří, protože to můj diář neumožňuje, ale věřím, že by se mi to mohlo podařit v březnu,“ přeje si Lucie Borhyová. ■