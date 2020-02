Tohle jste možná nevěděli: Koranteng holduje netradičnímu koníčku, který kvůli malé dceři musel omezit

Rey Koranteng je nadšený amatérský pilot. Super.cz

„Neoznačil bych to za koníček, ale životní styl. Cokoli se týká vznášení a nemusí jít jen o letadla, ale třeba i kosmické rakety, raketoplány, družice, vznášedla, tak mě baví. Pokud se chci odreagovat, tak si o tom něco přečtu, vyzkouším,“ říká Rey, který byl ve svém živlu na otevření výstavy Cosmos Discovery na pražském holešovickém výstavišti.

Za knipl letadla v poslední době moderátor neusedá tak často, jak by si přál. „Máme malou čtyřletou dcerku a já jsem došel k poznání, že létat se dá celý život, klidně i v době, kdy už vám tolik neslouží zdraví. Kdežto děti vám odrostou a čas se nedá vrátit. Když mám tedy čas, tak se věnuji dcerce, ale samozřejmě musím odlétat určité hodiny.

Vše, co se vznáší, miluje a vzhlíží k tomu, po svém vlastním létajícím stroji Koranteng prý nikdy netoužil. „Nevyužil bych to, byla by to pro mě strašná práce s administrativou. Mnohem radši jsem členem aeroklubu, kde mám spoustu kamarádů. Tam mám o servis postaráno,“ říká Rey Koranteng. ■