Nerozlučná dvojka z Televizních novin vysílala už z nejrůznějších míst. Jednou by to prý mohlo být i z vesmíru

Lucie Borhyová a Rey Koranteng by rádi do vesmíru.

„Dostali jsme se díky této výstavě do vesmíru a je to pro nás jedinečné,“ smála se Lucie a Rey jí přitakal. „Mně by to nevadilo. Za sebe říkám, že doufám v to, že se k tomu jednou dopracujeme. Nebude to ani za pět, ani za deset let, ale jednou se snad vysílat bude.“

Na první pohled se zdálo, že z největší putovní výstavy současnosti je více unesena Lucie než Rey, který je sám pilotem. „Překvapilo mě, že je tady přes dvě stě originálních exponátů. Byla jsem v úžasu, jak se podařilo dostat sem tolik zajímavých věcí. Těším se, že sem vezmu své děti,“ řekla maminka jedenáctiletého Lucase Papadakise a čtyřleté Lindy Hrdličkové.

Bylo to ale jen zdání, jelikož Rey Koranteng své nadšení tolik nesdílel. „Nedávám emoce tolik najevo. Pro mě nejsou věci až tak nové, spoustu jich znám. Zaujalo mě, kolik věcí se podařilo sehnat, protože málokdo ví, že většina věcí je tajných a v zájmu agentur není, aby ty věci cestovaly po světě. Důležité je to sám nasáknout a každý ten předmět vidět," dodal Rey Koranteng. ■