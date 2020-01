Petra Hřebíčková je hvězdou dalšího celovečerního filmu. Super.cz

Velké role ji do narození synů míjely, objevovala se hlavně v seriálech. Zato hned po prvním porodu mohla začít filmové nabídky přehazovat vidlemi. Jako první to byla Bezva ženská na krku s Ondřejem Vetchým (57), následovalo Přes prsty! s Jiřím Langmajerem (53) a nyní přichází do kin film Příliš osobní známost, kde si Petra Hřebíčková (40) opět zahrála hlavní roli.

S herečkou jsme se potkali na velkolepé předpremiéře naposledy zmíněného filmu vytvořeného podle literární předlohy Evity Urbaníkové v režii Marty Ferencové, které stojí i za kinohitem Všechno nebo nic, v němž se Petra také objevila. A protože šlo také o česko-slovenskou koprodukci, také se poprvé setkala s tím, že byla nadabována. "Hlas Diany Mórové se mi dokonce líbil víc než ten můj," smála se sympatická blondýnka.

Také v Příliš osobní známosti se sešli herci z několika zemí. Zásadní muže hrají dva Srbové a jeden Chorvat. "Ta jazyková bariéra tam byla. Měli jsme ale vynikající překladatele, domlouvali jsme se i anglicky. Bylo to docela náročné," svěřila Petra, jejíž hrdinka se mimochodem opět objeví na plátně v bikinách, stejně jako když hrála beach volejbalistku. Po dvou porodech vypadá lépe než kdykoli předtím, takže si odhalenější scény může dovolit, což uznává i ona sama.

Petra často hraje na první pohled křehké ženy, které se ukáží jako velmi silné, což je i případ nového filmu. Ve skutečnosti prý ale taková není. "Možná jako pohodářka a silná žena působím, ale jsem křehčí, než si sama myslím. Ale to tak bývá, že pod tou tlustou kůží se skrývá křehká dušička," míní herečka.

Snímek Příliš osobní známost jde 23. ledna do kin, brzy jej bude následovat další snímek, komedie Štěstí je krásná věc, kde Petra hraje spolu s Karlem Zimou. Do března bude mít pauzu a pak ji čeká další natáčení, tentokrát televizního projektu. "Je to seriál pro Českou televizi," vrátí se opět do televizního prostředí Hřebíčková. ■