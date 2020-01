Halsey se v novém klipu kompletně svlékla. Profimedia.cz

Tři a půl minuty trvající videoklip k písni „You Should Be Sad“ začíná pohledem na zpěvaččino pozadí. Ta v počáteční scéně vystupuje z auta v podprsence a opravdu krátkých kraťáscích. V tomhle odhaleném outfitu odtančí krátkou country choreografii, a protože je jí to málo, tak se v jedné z dalších scén svlékne úplně donaha.

Jako dlouhovlasá blondýna se objeví na koni, jenž má stejnou barvu jako její paruka. Na vyjížďku se sice nevydají, ale zpěvačka i tak svým nahým tělem a hrou se stíny podráždí smysly nejednoho fanouška.