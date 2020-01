Nejen otlapkávání v kině: V tomhle videu k sobě mají expřítelkyně syna Žilkové a známý zpěvák až intimně blízko

Pavel Callta - Ať se stane cokoliv Video: archiv P. Callty

Před měsícem se k sobě hodně měli i na slavnostní filmové premiéře. Zpěvák Pavel Callta a herečka Sabina Rojková , která předtím chodila se synem Veroniky Žilkové (58) Vincentem Navrátilem, to tehdy vysvětlovali dost neobratně. "Vyvrtla si kotník, tak jsem jí dělal garde," zkoušel to na nás Pavel, když měl odpovědět na otázku, proč se vzájemně stále dotýkají.

Evidentně se ti dva sblížili už při natáčení, protože Sabina s Pavlem točila už jeho druhý videoklip. Jedná se o milostnou píseň Ať se stane cokoli a dotyky i polibky tam logicky také nechybí.

Aktuální Pavlův singl, v jehož klipové verzi Sabina hraje, je vlastně pokračováním předchozí písně Nezapomeň. I tam se Sabina objevila. „Píseň je o čisté lásce a o mojí představě, jaké by to mohlo a možná i mělo být, když se dva bezhlavě milují,“ říká mladý zpěvák.

Inspiroval se prý svým životem a jedním dlouholetým vztahem, kde zažíval něco podobného, co ve videoklipu můžete vidět. „Se Sabinou Rojkovou, která v mém klipu hraje, jsme dlouholetí přátelé. Je nám spolu dobře, je to skvělá herečka a moc dobře se mi hraje po jejím boku, je to již druhý klip, ve kterém hraje a třeba bude i další,“ nepopírá, že má k Sabině blízko.

„Bylo to kouzelný, dojemný a ještě hezčí než v představách,“ popisuje Rojková moment ve videoklipu, kdy ji Pavel Callta dokonce požádal o ruku. „Ať se stane cokoliv je písnička s mnoha významy, pro mě je to především o pravé lásce a partnerovi, se kterým všechno společně zvládnete,“ dodává Rojková.

Videoklip se natáčel v Bedřichově v Jizerských horách, v místě, které má Pavel rád a sám ho pro natáčení klipu zvolil. Callta pro své hudební fanoušky chystá i v novém roce mnoho překvapení, koncertů s kapelou i nových songů. ■