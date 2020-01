Samotná Xena by jí mohla závidět: Dara Rolins předvedla neskutečně pevnou figuru v plavkách

Dara Rolins vypadá fantasticky. Foto: Instagram D. Rolins

Pevná jako skála. Takovou figurou se může chlubit Dara Rolins (47). Zpěvačka na sobě roky dře a odměnou za to jí je tělo, které by jí rozhodně záviděla i proslulá bojovnice Xena. Takové svaly, jaké tentokrát předvedla, nemá v české hudební branži žádná její kolegyně.

Zpěvačka se aktuálně nachází na exotické dovolené, kam odcestovala s dcerou a přáteli. Cílem cesty se jí stalo oblíbené Bali, kam vyráží každý rok ve stejnou dobu. „I přesto, že vždy všichni kroutí hlavami, proč jezdíme na Bali vždy v období dešťů, je právě tenhle čas můj neoblíbenější,“ napsala si Dara ke snímku z pláže.

Před objektivem se vystavila jen v bikinách a předvedla neuvěřitelně svalnaté tělo. „Zatím nám tady nepršelo, ale když se tak stane, a ono k tomu dřív nebo později dojde, bude to osvěžující moment, když se pročistí vzduch a opět vyjde slunko. Stejně tak jako se to děje v životě,“ dodala ke své rozesmáté fotce od moře.

Na snímek v plavkách okamžitě reagovaly její fanynky, a dokonce jedna projevila zájem, zda by zpěvačka nevypracovala plány, jak dosáhnout takového těla. „Dari, prosím vypracovat tréninkové plány a jídelníčky, to bychom všechny kupovaly. Máš podle mého lepší figuru než kdejaká fitnessgirl, ale ty to víš,“ napsala jí jedna z fanynek. ■