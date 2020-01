Mladší sestra Jakuba Prachaře už se seznámila s jeho přítelkyní topmodelkou: Jak si ty dvě sedly?

Jak si Mariana Prachařová rozumí s novou přítelkyní svého bratra? Super.cz

"I s rodinou jsme na hory často jezdívali. Naši měli týden volno v divadle, tak nás i s bráchou jezdila celá parta do Pece pod Sněžkou. Měli jsme tam i maškarní ples, ráda na to vzpomínám. Bylo to strašně hezký. No a teď už jezdím hlavně s kamarády. I když tři dny jsem byla letos v Peci i za bráchou, střídala jsem tam tátu, který musel do práce," vyprávěla nám Mariana.

Tam se ostatně potkala i s novou bratrovou přítelkyní, topmodelkou Denisou Dvořákovou (28), která po jeho boku vystřídala manželku Agátu Prachařovou (34). "Už jsme se poznaly a padly jsme si do noty," svěřila. Na tom, že dělá Denisa jinou profesi než ona, podle ní nezáleží. "Když si lidi rozumějí, je úplně jedno, co dělají," míní Mariana.

A když už jsme byli u profese, zajímalo nás, čemu se teď Mariana nejvíc věnuje. "Teď se musím soustředit hlavně na školu, kterou už jsem měla dokončit loni. Už mám bakaláře, píšu diplomku, ještě musím udělat nějaké zkoušky a doufám, že do šestadvaceti ze mě bude magistra. A taky poctivě chodím do studia, protože na jaře už by měla být hotová moje EP deska," upřesnila.

Když už jsme se vlastně setkali u příležitosti filmové předpremiéry, byli jsme zvědaví i na to, jak to má s herectvím. Ráda by se k němu prý vrátila. "Hodně jsem hrála, když jsem byla malá, ale pak jsem chtěla být radši s kamarády, protože jsem přicházela o zážitky. Teď si říkám, že jsem byla blbá. Strašně by mě bavilo točit. Tak snad se někdo třeba ozve," uzavřela. ■