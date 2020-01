Tohle je postava po dvou dětech?! Radka Třeštíková vystavila na pláži pekáč buchet v bikinách

Radka Třeštíková s dcerou Elou a synem Jonatánem Foto: Instagram T. Třešničkové

Spisovatelka si na instagramový profil přidala snímek z pláže, ke kterému napsala srdceryvný popisek o mateřství.

„Toho společnýho času nemáme nekonečně - teď teda nechci bejt patetická - ale sotva se děti postaví na nohy, začnou od nás odcházet, to jejich věčný “počkej, mami” vystřídá naše “počkej, kam jdeš?” Trochu nespravdelivý je, že zatím co my teď čekáme, říkáme, tak já jdu, pápá, ale nikam nejdem, tak oni na nás potom už nepočkají, smraďoši,“ zavtipkovala Třeštíková a na druhou stranu si posteskla, jak jí děti rostou rychle před očima.

Svými myšlenkami se zavděčila maminkám, které její pocity sdílí, fotkou v plavkách ale naopak udělala radost především pánům. S pekáčem buchet a ani gramem tuku navíc to zkrátka vypadá, jako by Třeštíková snad nikdy ani nerodila. Na její pevné postavě se podepisuje nejen několikaměsíční dřina ve StarDance, ale také jóga, kterou si Radka zamilovala a pravidelně ji cvičí, třeba i doma v obýváku. ■