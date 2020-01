Vévodkyně Meghan prý už prchla s Archiem do Kanady: Harry musí s královnou žehlit krizi

Vévodkyně Meghan je prý zpátky v Kanadě. Profimedia.cz

Harry (35) ji údajně měl následovat, ale královna Alžběta II (93). podle všeho svolala "rodinnou poradu" a apelovala na příbuzné, aby vymysleli, jak vyřešit krizi, kterou oznámení Harryho a Meghan vyvolalo. Během posledních 24 hodin intenzivně komunikovala se synem Charlesem i oběma vnuky.

Požadavky Harryho a Meghan, kteří se chtějí vzdát svých rolí v královské rodině, vyvolaly bouřlivé reakce nejen mezi Brity, ale především v rodině samotné. A nebude prý snadné jim ve všem vyhovět. Palác oslovil i ministryni vnitra Priti Patel, která má s vyjednáváním podmínek pomoci. Ta by měla mít především na starosti bezpečí páru, ale také jejich daně.

Vévoda i vévodkyně ze Sussexu si tajně založili vlastní webovou stránku, aniž by měli povolení rodiny. Ignorovali osobní žádost královny, aby oznámení o odstoupení nezveřejňovali nebo s ním aspoň počkali. Princ Harry tvrdil, že pokud s ním však bude otálet, ohrozí to jeho mentální zdraví.

Palác prý údajně zatím neplánuje odebrat páru tituly, vypadalo by to prý pomstychtivě a nebylo by to fér vzhledem k Harryho původu. ■