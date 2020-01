Velký návrat na obrazovku: Obávaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se představí v novém pořadu

Zdeněk Pohlreich startuje nový pořad. Foto: archiv FTV Prima

„Všechno má svůj začátek, ale i konec. A já si stojím za tím, že v nejlepším se má přestat. Proto jsem rád, že mi Prima vyšla vstříc a na konci jsme se dohodli,“ oznámil tehdy Pohlreich. Řadu svých fanoušků tehdejším rozhodnutím zarmoutil, o to víc, když ho na obrazovkách vystřídal pořad Ano, šéfová!, který si své diváky nenašel.

Pohlreichovi se však po kamerách stýskalo a rozhodl se na obrazovky vrátit. Nově se představí v pořadu Superšéf - 24 do hodin pekla a zpět. Zdeněk se pokusí rozkrýt a přijít na to, kde je zakopaný pes neúspěchu dané restaurace, proč podnik upadá, proč již docházejí síly. Během 24 hodin si vezme restauraci do péče. Od kuchyně až po vzhled interiéru.

„Chtěli jsme svou prací přispět k tomu, aby zvolená restaurace byla lepší nebo aby se všem zjednodušil život. Kdy se vám stane, že dostanete zdarma například myčku? Líbilo se mi stupňování emocí od šoku, přes překvapení, k závěrečnému nadšení," svěřil Pohlreich a dodal.

„Navíc lidé byli většinou zaskočeni tím, co vše se dá změnit za jediný den. To je perfektní poselství celého Superšéfa. Změny se mohou dít, jen lidi musí chtít. A to platí nejen pro obor, ve kterém se pohybuju já,“ svěřil Zdeněk o svém novém pořadu, který jde na obrazovku 7. února. ■