Lucie Vondráčková je v drdůlku, s brýlemi a v uniformě k nepoznání. Foto: Vendula Fantová/Story (4x)

Nyní mají za sebou další společný projekt, tentokrát fotografický. Lucie se v něm převtělila do role "slečny na informacích" na pražském letišti. Julián byl cestujícím, který potřeboval její pomoc. A kdo by zpěvačku viděl sedět u okénka v uniformě, s drdůlkem na hlavě a v brýlích na očích, možná by ji vůbec nepoznal a chtěl také poradit s letem nebo zavazadly.

Lucie Vondráčková a Julián Záhorovský v klipu Umřu s tebou

"Nakonec se z toho stal opravdu velký zážitek. Mluvčí letiště Roman Pacvoň mi zařídil, že jsem mohla udělat i hlášení do mikrofonu. Když jsem slyšela svůj hlas, jak se rozléhal po celém letišti, málem jsem upadla trémou. Fotila mě Vendula Fantová, se kterou jsem už léta propojená, tak to bylo i v tomto ohledu moc příjemné," měla s focením pro časopis Story jen příjemné zážitky Vondráčková.

"Já jsem to se stylistkou Kateřinou Krobovou pojal jako takový Johnny Cash. Navíc fotit s Luckou Vondráčkovou byla legrace. Máme spolu i duet, takže se nějaký ten pátek známe. Jako krásce na informacích jí to slušelo a moc rád jsem si od ní nechal poradit," smál se Záhorovský. ■