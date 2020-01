Tereza Budková se opaluje na Zanzibaru. Foto: instagram T. Budkové

Podle příspěvků, které publikuje na sociálních sítích, vyrazila modelka společně s maminkou a jejím přítelem. O partnerovi Ondřeji Pavelcovi nebyla řeč. Neužívají si jen tyrkysové vody Indického oceánu, ale vyrážejí i na výlety. Podívat se byli v hlavním městě Stonetownu a také na zdejších plantážích, kde se pěstuje vanilka, pepř i další druhy koření.

Tereza Budková toho s přítelem Ondřejem Pavelcem moc společného nemá.

Super.cz

Jedinou slabinou místních hotelů je, že moře "odchází" i spoustu hodin. Ale Budková to bere s nadhledem. "I odlivy mají něco do sebe. Vytvoří se spousta malých bazénků, jsou krásně vidět mořští ježci, hvězdice a mnoho dalšího. Baví mě i sledovat místní, kteří se snaží něco pochytat a najít. Je to tu vážně krásné, úplný ráj, kde určitě nejsem naposledy," píše modelka. ■