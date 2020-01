Ivana Korolová ukázala, že se dá i ve druhém trimestru ležet na pláži na břiše. Foto: instagram I. Korolové

Teď si dala zaslouženou pauzu, a dokud ji ještě těhotenství neomezuje v létání, stejně jako řada dalších známých tváří vyrazila na dovolenou do tepla. Ovšem nikam daleko do exotiky, ale na bezpečné Kanárské ostrovy, kam je to jen necelých pět hodin letu.

V teplotách jen o něco vyšších než dvacet stupňů ve stínu si i tak užívá opalování na pláži, a dokonce se i vyvaluje na bříšku, i když už je ve druhém trimestru. Připojila i fotodokumentaci pro další těhulky. Nejprve v písku vyhrabe díru na břicho a teprve na ni položí osušku. ■