Bára Mottlová a Pepa Kůrka už jsou spolu přes rok. Super.cz

Nejinak tomu bylo na párty, kde jsme páreček potkali. Bára měla výstřih skoro po pás a Pepa se jí majetnicky chlubil. "Jsem rád, že na ni každý chlap kouká, a je tu se mnou, takže s tím nemám problém," usmíval se Pepa a držel svoji krásku kolem pasu. "V době, kdy chodíme furt v kousavých svetrech, ráda něco odhalenějšího ukážu," smála se i Bára.

Zajímalo nás, jak dlouho spolu ti dva vlastně doopravdy jsou. "Už je to od předloňského listopadu, takže přes rok," konečně odtajnil Kůrka. Na svatbu, dítě, dokonce ani na sestěhování ale pořád nepomýšlejí. "Nehrotíme to, jsme spokojení tak, jak to zrovna je. Vezeme se na pohodové vlně a biologické hodiny mi taky netikají," řekla nám Bára a Pepa s ní souhlasil.

"Sice spolu nebydlíme, ale jsme spolu dost často. Pepíček si teď prosadil, že se u mě doma po pěti letech objevila i televize. To už je velký krok. A má u mě i komodu," svěřila Bára. "Jsme spolu téměř každý den a takhle je nám zatím dobře. Dál to vyplyne samo," soudí Pepa. ■