Po zhlédnutí ukázek se nám zdálo, že Bára má podstatně odvážnější scény než její kolegyně. "Odvážnější scény sice mám, ale už na začátku jsem tvůrcům řekla, ať nepočítají s tím, že ukážu něco víc. Ta role je sice náruživá, ale divák bude mít spíš prostor pro fantazii," odmítá se při natáčení úplně svlékat herečka. "Ale s Lukášem Langmajerem jsem v posteli docela často," slibuje.

A proč vlastně Jánová odhalenější obrazy odmítá? "Udělala jsem totiž jednou takovou scénu a nelíbilo se mi, co z toho potom vzniklo v médiích. Bylo to vytržené kontextu. Není to důvod, proč tu práci dělám. Kdyby k tomu byl opravdový důvod, možná bych do toho šla. Tady ale není a dá se to udělat i jinak. Chci, aby ta pozornost byla zaměřena na mne a ne na nějaké moje partie," míní Bára, která měla tuto špatnou zkušenost ze seriálu Doktoři z Počátků. O jakou scénu šlo, se můžete podívat zde. ■