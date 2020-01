Sny o přítelkyni Kristelové a nové tetování: Řepka promluvil o času ve vězení

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová Michaela Feuereislová

"První reakcí bylo očekávání a jak se zachovám, jak se budu chovat. Samozřejmě kluci o mně měli nějaké informace, nejsou tam v době kamenné. Čekali na moji reakci, v jakém světle se ukážu. S odstupem času mi pak řekli, že byli mile překvapeni," zní první slova po propuštění Tomáše Řepky z vězení v rozhovoru pro primácký TopStar.

Po celou dobu prý hodně myslel na přítelkyni Kateřinu Kristelovou (40). Sny tak patřily především jí. "Sny jsem měl, ale to jsou takový sny, který bych nerad rozebíral. Romantika...to by nebylo vhodné. Když jsi odloučený od svý přítelkyně...," narážel na sny, jaké muži o ženách ve chvílích odloučení mívají.

Od prvního dne myslel na to, až ho propustí. "Přišel jsem do vězení si to důstojně odsedět, nepřišel jsem tam dělat žádný problémy. Chtěl jsem to opravdu mít všechno v klidu, proto jsem plnil všechny věci tak, jak jsem měl. Měl jsem největší hodnocení, kterého ve vězení můžete dosáhnout. Záměr byl předběžné propuštění, a to se nakonec povedlo. Já jsem si odnesl jednu zásadní věc - že nic není samozřejmostí. Teď jsem čistej, mám čistej stůl a začínám si užívat života," říká.

Když se dozvěděl, že bude přesunut z pražské Ruzyně na Bory, měl prý velké obavy. "Bory, to je Plzeň. Plzeňáci jsou strašně zarputilí a Praha je pro ně taková Ostrava. Ten region si tam kluci hájí a devadesát procent těch kluků bylo z Plzně. Bál jsem se toho. To teritorium jsem si musel označkovat. Udělal jsem takovej ten svůj kukuč, takovej rádoby blikanec, a kluci hned věděli, o co jde. Dokonce se mi nikdy nepodařilo na svobodě rozdat tolik fotek. Já jsem tam rozdal třeba tisíc fotek a dostal je skoro každej," říká Řepka.

Výkon trestu mu bude připomínat ornament na ruce. "Mám nové tetování, chtěl jsem nějakou památku, symbolizuje to takovou sílu, která ti má dodat vnitřní sílu. Je to takovej čínskej drak," uzavřel Řepka. ■