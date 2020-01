Drogy, bachaři a muklové: Tomáš Řepka rozkryje, jak to chodí ve vězení. A chce trénovat ve Spartě!

Tomáš Řepka odkryl své plány do budoucna. Video: FTV Prima

"Konečně jsem dospěl k jednomu zásadnímu rozřešení ve svým životě. Chci bejt trenér a chci všem slíbit, že pro to udělám maximum a já věřím, že se to povede. Chci si dodělat A licenci a pak profi licenci. Když to dopadne, chci se opravdu vrátit k fotbalu, protože tahle jediná věc mě vždycky naplňovala a baví mě," řekl exkluzivně Řepka Top Staru.

"Pravda, že před pár lety jsem o tom nebyl takhle přesvědčenej, protože jsem z toho asi byl moc unavenej a řešil jsem problémy, kterých bylo tolik, že na fotbal nebyl čas. Teď jsem došel k závěru, že tam budu nejplatnější. Já jsem vlastně pochopil, že pořád Sparta, Sparta, Sparta. Já jsem si ji musel obhájit na Borech. Já tady tomu klubu něco dlužim a timhle bych jim to chtěl vrátit. Až to všechno budu mít, tak snad si na mě pan Křetínský někdy vzpomene," překvapuje.

"Bude tam surovost, bude tam vylíčený celý můj život, který jsem tam 8 měsíců prožíval, budou tam drogy, budou tam lidský vztahy, budou tam bachaři versus muklové. Jaké jsou tam podmínky pro mukly, jak je těžký tam přežít a přizpůsobit se tomu životu," nastiňuje exfotbalista, který dokonce plánuje besedy.

Tomáš Řepka opustil vězení

Super.cz

"Já právě chci tyhle věci rozkrýt a chci o nich mluvit. Chci kolem toho dělat i besedy a těm lidem se otevřít. Aby si na mě mohli sáhnout a říct si – jo, on tam opravdu byl. Aby mi to skutečně věřili. Chci se o tom rozpovídat a říct, jak to doopravdy je," vysvětluje.

Na Bory se má překvapivě v plánu i vrátit. "Já doufám, že tam někdy budu pozván na besedu, to by se mi hrozně líbilo. To bych byl strašně rád, ale jinak se tam asi nevrátím. Už ani jako návštěvník," dodává Řepka s tím, že víc prozradí v dokumentu, který chystá.

"Dokument se připravuje. Chci otevřít všechny věci. I ty hrůzy a ty pekla, který člověk zažívá na druhé straně toho života. Bude syrovej a diváci se maj na co těšit," uzavřel exfotbalista v Top Staru. ■