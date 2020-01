První slova Tomáše Řepky po návratu z vězení patří i Vlaďce Erbové: Tohle své bývalé ženě vzkázal

Tomáš Řepka v rozhovoru s Primou Video: FTV Prima

"Nepředpokládám, že by se to někdy urovnalo," řekl exkluzivně primáckému TopStaru Řepka.

Pro svou bývalou ženu měl Řepka také vzkaz ohledně syna. "A musím podotknout jednu věc. Já bych tady chtěl vzkázat Vladimíře Erbové - nemám do dnešního dne upravený styk, takže já si kluka můžu vyzvednout kdykoliv a s kýmkoliv. Já nepřijímám nějaké její podmínky, kdy bych měl přijet, s kým bych měl přijet, nebo nemám přijet. To prostě pro mě není akceptovatelné, a takhle to prostě nebude. Já nemám styk upraven, takže kluka můžu vidět kdykoliv," řekl Řepka.

"Budu bojovat, budu bojovat," tvrdí Řepka s tím, že se mu prý nelíbí prostředí, ve kterém vyrůstá jeho syn. "Je to táta, každej rok jinej, nevím, kde se pohybuje, s kým se pohybuje. Erbová se mě taky neptala, jestli můj syn může žít s tímhle pánem, nebo s tímhle pánem, jestli ho může vychovávat, nebo ne. Prostě se neptá a dělá," říká exfotbalista.

Po rozchodu s Řepkou přitom měla Erbová jednoho partnera, se kterým žila, a to hokejistu Michala Gulašiho. O jejich vztahu se začalo psát v roce 2015 a rozešli se loni.

"Já bych jí strašně přál, aby měla život jako my, aby konečně našla rozumnýho přítele. Mrzí mě jedna věc, že Michal Gulaši nevydržel dýl, protože tam jsem měl jistotu, že ten kluk je v pohodě. Já věřím, že si k sobě našli cestu a oba dva se měli rádi. Věřím Michalovi, že ho (syna - pozn.) měl rád a že se o něj staral, protože kdo jinej by se o něj staral. Jinak ty vztahy mezi náma není potřeba dál řešit," dodal Řepka.

Z vězení Řepku podmínečně propustili v pondělí 6. ledna. Exfotbalista si nejdříve krátce v Praze Ruzyni a poté v Plzni odpykal trest za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky právě na Vlaďku Erbovou a za opakované řízení vozidla v opilosti.

Tomáš Řepka opustil vězení

