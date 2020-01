Usiloval o ni celých 6 let, než mu konečně podlehla: Samec, který randí s Nicole Scherzinger, to neměl jednoduché

Nicole Scherzinger s partnerem Thomem Evansem Profimedia.cz

Evans tehdy sice neměl štěstí, ale jeho city ke zpěvačce údajně neochably. Její srdce si získal až loni jako soutěžící v pořadu X Factor: Celebrity, kde Nicole zasedla v porotě.

„Šel po ní už dlouho a věděl, že když s ní stráví nějaký čas, bude to pro něj příležitost si ji získat,“ sdělil zdroj deníku. „Nakonec jeho kouzlu neodolala, i když měla vlastně hodnotit jeho výkony.“

A byla to prý Nicole, kdo poslal Thoma a jeho skupinu Try Star domů ze soutěže. Prý předpokládala, že tak bude snazší udržet jejich vztah v tajnosti, co nejdéle to půjde.

O jejich románku se poprvé začalo spekulovat, když se na Den díkůvzdání objevili společně v jednom z londýnských koktejlových barů. Nicole naposledy randila s tenistou Grigorem Dimitrovem. S tím si začala v roce 2015, krátce po rozchodu s Hamiltonem. ■