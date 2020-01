Laura Longauerová se rozešla s přítelem. Michaela Feuereislová

"S Davidem jsme si dali trošku zvláštní novoroční dar, dali jsme si vzájemnou svobodu," přiznala Laura.

"Do určitého světa a k některým lidem jsem nikdy nepatřila a duší ani patřit nikdy nebudu. Jsem v mnohých věcech jiná. Přestala jsem být šťastná, a proto odcházím," vysvětluje modelka.

Laura Longauerová v plavkách

"Jsem vděčná za každý moment, který mě inspiroval a velmi mě toho naučil. Další etapa začíná a život jde dál. Tam, kde něco končí, něco nového začíná. A když se kamarádka spletla a přála mi všechno nové do nového roku, asi měla pravdu. Všechno je, jak má být. Těším se na to, co přijde dál," dodala Laura. ■