Nikola Ďuricová začíná plánovat svatbu. Herminapress

Svatbu do roka a do dne nestihla, přesto z ní nesejde. Předloni na Silvestra požádal Nikolu Ďuricovou přítel o ruku přímo na jevišti. Před muzikálovou zpěvačkou poklekl po představení muzikálu Tři oříšky pro Popelku, a to přímo na jevišti.