Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se vzdali rolí v královské rodině. Profimedia.cz

Lidé sdílí, lajkují, komentují...a také zveřejňují gify a memes, obrazové fórky, které si z manželů střílí. Na paškál si berou například to, že zatím nesdělili, čím přesně by si chtěli vydělávat, nebo Meghaninu hereckou minulost - ve spojitosti s úspěšným seriálem Koruna o soukromí asi nejsledovanější královské rodiny současnosti se lidé ptají, zda se mohou těšit na to, že si v něm zahraje sama sebe, a ti, kteří jdou dál, za výkon rovnou i predikují prestižní herecké ceny.

A jaké další vtipy a narážky uživatelé sociálních sítí postují?

Třeba pohádku o tom, jak Meghan zachránila svého prince a žili spolu šťastně až do smrti nebo parodii, že i královna se po 50 letech úvah a interních diskuzí rozhodla, že končí...

Kate Middleton, když jí došlo, že teď bude mít víc práce

Kate Middleton when she found out she will have to work more #HarryandMeghan pic.twitter.com/EDoiOiXyO3 — Jemma May  (@_lovejemmamay) 8. ledna 2020

Pamatujete na to, když byl oblíbeným vnukem? A pak potkal ji...

Remember when he was the favourite Grandson? And then he met her. #Megxit pic.twitter.com/i9eKC9p1eK — hashhag (@vviivviieennnne) 8. ledna 2020

Královna také oznámila, že končí, píše se v parodii na dění na britském královském dvoře

Meghan a Harry opouštějí pozice v královské rodině pro život prostých občanů, střílí si z manželů ve své koláži New York Post

A pak Meghan zachránila svého prince a žili spolu šťastně až do smrti

And then Meghan rescued her prince and they lived happily ever after. pic.twitter.com/AMKQxON8MD — Melanie May (@_melaniemay) 8. ledna 2020

Scenáristé Koruny právě teď, když zjistili, že mají materiál na dalších pět let