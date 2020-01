Budou se potkávat na jednom jevišti? Přítelkyně Bohuše Matuše šla zkusit konkurz do muzikálu

Budou Bohuš Matuš a Lucinka hrát v jednom divadle? Super.cz

Ta sebrala odvahu a přišla do divadla na konkurz na taneční company. „Jsem tady dnes jako takový dozor se svojí Lucinkou, která jde zkusit štěstí. Je to šikovná tanečnice, hrozně ráda tancuje a možná by jí to tady i slušelo,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který svou přítelkyni doprovodil.

Mladá Lucinka přiznala, že to není poprvé, kdy to šla do muzikálu zkusit. „Je to podruhé, ale byla jsem předtím mladší, tak teď to jdu zkusit znova. Baví mě to,“ svěřila a Bohuš Matuš hned dodal: „Lucinka chodila čtrnáct dní tancovat do studia, předtím dělala i taneční lektorku a každý den se opravdu snažila, aby byla ve formě,“ uvedl zpěvák, který se do oblíbeného muzikálu Kat Mydlář vrací po 9 letech.

Vedle toho také dodal, že byl na konkurzu jen jako psychická podpora. „Já jdu na Lucinku jen tak dohlídnout, samozřejmě to není žádná protekce, pak režisér Libor Vaculík je přísný, on uvidí, jestli má vůbec cenu, aby Lucinka v muzikálu tancovala,“ řekl Matuš.

Písně z Kata Mydláře má stále v hlavě. „Měl jsem tu roli hrozně moc rád, je to smutná role a já jsem se v tom tak trochu našel. Jsou tam krásné duety od Michala Davida a já je zpívám na vystoupeních,“ prozradil zpěvák s tím, že ho čeká řada koncertů. „V Divadle Broadway budu mít valentýnský koncert, který bude natáčet televize a bude to krásné, a pak mám nabídky do dalších muzikálů,“ prozradil Matuš, který sice moc na americký svátek lásky není, ale těší se, až oslaví 1. květen.

„Moc Valentýna neslavím, je to takový americký svátek. Ale já jsem věčně zamilovaný a myslím si, že je hezké, když je něco pozitivního jako ten Valentýn. Ale slavím spíš v květnu, pod rozkvetlou třešničkou, my s Lucinkou už druhým rokem,“ dodal Matuš. ■