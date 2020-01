V patnácti poprvé fotila do kalendáře. Takhle to krásné dceři Ivy Kubelkové seklo

Natálie Jirásková nechybí v kalendáři Beaty Rajské pro rok 2020. Foto: archiv B. Rajské

„Jsem velmi vděčná za tuto příležitost být součástí kalendáře,“ svěřila se nám po focení starší dcera Ivy Kubelkové (42), která vnímá spolupráci s návrhářkou jako skvělou příležitost. „Beata je skvělá návrhářka, ale je to také úžasný člověk se silnou a skvělou osobností,“ míní.

Připravovala se modelka před focením nějak speciálně? „Že bych se připravovala nějak speciálně, to se úplně říct nedá, ale samozřejmě jsem se snažila svou práci odvést co nejlépe, a zároveň získat spoustu zkušeností,“ svěřila Natálie. Na to, jak to mladé modelce šlo, se podívejte níž. ■