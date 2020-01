Eva Burešová a seriálový fešák Lambora se pustili do písně Michala Hrůzy a Lenky Dusilové: Co na ni říkáte?

Marek Lambora a Eva Burešová - Píseň kovbojská Video: archiv FTV Prima

U konkurenční televize vyhrál show Tvoje tvář má známý hlas , na Primě si Marek Lambora (24) střihne hlavní mužskou roli v novém seriálu Slunečná , kde se zakouká do dívky ze statku Týny, kterou ztvárňuje Eva Burešová (26). A právě s Evou Lambora nazpíval ústřední seriálovou píseň Píseň kovbojská, kterou proslavil Michal Hrůza a Lenka Dusilová. Úkol to pro ně byl snadný, protože oba jsou ostřílení zpěváci.

Dva dny měla herečka na to, aby natočila veškeré scény, které se ve znělce objeví. Jeden den trávila v pohodlí ateliéru, druhý na statku v Zápech, kde si užila dostatek mrazu a deště. To, že muži to mají v životě snazší, se potvrdilo při natáčení Marka Lambory. Ten si dal jeden den hezky v teple holešovických kanceláří, pak přišlo na řadu nahrávací studio.

„Dřív, než jsem šla natáčet do studia, jsem si to nepouštěla, až v den natáčení. Ale skutečnost, že to je známá píseň Michala Hrůzy a Lenky Dusilové, mi to dost usnadnila. Myslím, že jsme to nakonec oba nazpívali dvakrát a bylo hotovo,“ těšilo Burešovou. S novým klipem je herečka spokojená.

„Je to pohodová, pozitivní píseň. Musím říct, že s Markem se mi točí dobře. Je to super kolega, věčně vysmátý. Je štěstí mít takové kolegy,“ přiznává Eva Burešová, která přece jen jedno přání jako zpěvačka má a při nahrávání ho vyžaduje. „Voda a dobrá káva. Na tu si tedy potrpím obecně. A samozřejmě je důležité mít kvalitní zvuk a pohodu na place,“ uzavřela. ■