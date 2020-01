Aleš Háma se pochlubil fotkami z dovolené: Podívejte se, jak si s manželkou užívá v exotice

Herec vyrazil na dovolenou. Foto: archiv A.Hámy

„Nás výlet akorát začal, po 17 hodinách jsme sedli v Santiago de Chile, druhý den jsme prohlédli Valparaiso a pak už hurá na Velikonoční ostrov,“ sdělil do celého světa nadšený cestovatel Aleš Háma.

Herec má se svou ženou i po několikaletém manželství stále skvělý a harmonický vztah a každou expedici si spolu maximálně užívají. „Je to krása a splněný sen od dětství. Užíváme si to na sto procent,“ připsal na sociální síť naprosto spokojený Aleš.

Oblíbený moderátor má svém kontě několik dlouhodobých dobrodružných exotických cest, tak se necháme překvapit, zda třeba nedostane někdy nabídku také na moderaci cestopisných dokumentů, kde by mohl prezentovat veškeré své vtipné zážitky. Současnou cestu po Chile si velmi pochvaluje. „A nutno říct, a to bych měl zaklepat, že zatím vše klape jak švýcarské hodinky,“ dodal závěrem Aleš, kterého po návratu z dovolené opět čeká diář nabitý moderacemi a naskočí také do své role v muzikálu Kvítek mandragory v pražském Divadle Broadway. ■