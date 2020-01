Za svého chlapa je provdaná už 14 let: Zpěvačka Pink se podělila o archivní snímky i příběh, jak v krizi získala manžela zpátky

Pink s manželem Careym Hartem Profimedia.cz

Zpěvačka Pink (40) a Carey Hart jsou svoji už 14 let. U příležitosti výročí Pink sdílela na Instagramu sérii archivních snímků s jejich vlasovými kreacemi. A že se kadeřníci hvězdného páru za ta léta vyřádili.

Když například Pink prožívala svoje rebelské období, Carey měl na hlavě kohouta. Ať už ale byl jejich styl jakýkoli, vždy perfektně ladili a moc jim to slušelo.

„Jsme v tom spolu už hodně dlouho, baby. Není to dokonalé, ale jsem za to vděčná. Miluji naši rodinu. Díky, že kráčíš vždycky přede mnou, po mém boku nebo těsně za mnou, jak potřebuju. Jsi opravdový chlap, Carey Harte,“ přidala k příspěvku dojemná slova.

A hold vzdal své choti i Hart. „14 let jsem ženatý s touhle úžasnou ženskou. Jsem pyšný na to, jaký jsme spolu vybudovali život. Oba pocházíme z rozvrácených rodin, přesto jsme se rozhodli, že na našem vztahu budeme tvrdě pracovat. A podívejte se na nás. Dva podivíni, kteří spolu mají krásnou rodinu. Díky, že jsi moje nejlepší kámoška (vím, že to neslyšíš ráda) a úžasná matka našich divokých dětí. Moc tě miluji.“

Hartův post dojal fanoušky, kteří na pár v komentářích nepřestávají pět chválu. Pink a Carey se vzali 7. ledna 2006. O dva roky později se ale na 11 měsíců rozešli. Pak ji Carey ale požádal, aby na silvestra vystoupila v jeho klubu ve Vegas.

„Chtěla jsem ho vidět a vypadala jsem fakt sexy. Něco na tom bude, že když se s někým rozejdete, jste pak ještě přitažlivější. Nikdy mi to nebude slušet jako tehdy, nikdy!“ přiznala pro Redbook.

„Po zkoušce mikrofonů jsem ho pozvala ke mně do šatny a ukázala mu fotoalbum, které jsem sestavila z našich fotek. Na konec jsem připojila svoji fotku, na které jsem byla zakrvácená, a napsala k ní, že to jsem já bez něj. Za ni jsem připojila rozvodové papíry, které nikdy nepodepsal. U toho jsem měla na sobě jenom jeho oblíbené kalhotky a podprsenku,“ svěřila v rozhovoru zpěvačka.

Lest na Careyho evidentně zabrala, nikdy se nerozvedli. V roce 2011 Pink porodila jejich první dceru Willow. V roce 2016 pak syna Jamesona. „Kdysi dávno jsem si slíbila, že budu mít úžasnou rodinu, a to je moje priorita číslo jedna,“ uvedla Pink po narození syna v pořadu Good Morning America. A svému slovu dostála. ■